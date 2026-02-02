circle x black
Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio - Video

È successo prima della Supercopa tra Corinthians e Palmeiras

02 febbraio 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa sfiorata per Felipe Melo in Brasile. In occasione della finale di Supercopa tra Corinthians e Palmeiras, che l'ex centrocampista ha commentato per una tv brasiliana, Melo è stato aggredito da un tifoso mentre stava scendendo le scale per raggiungere la propria postazione.

È successo tutto allo stadio Mané Garrincha di Brasilia, dove l'ex, tra le altre, calciatore di Juventus e Fiorentina è stato prima insultato da un tifoso del Corinthians e poi, quando si è avvicinato a muso duro, è stato strattonato per la maglia.

Immediato l'intervento della sicurezza dello stadio, che ha allontanato Felipe Melo mentre il tifoso continuava a insultarlo. Probabile che al centro della lite ci fosse proprio il passato da calciatore dell'ex centrocampista, che ha giocato per diversi anni con il Palmeiras, squadra rivale del Corinthians.

felipe melo felipe melo corinthians felipe melo rissa felipe melo brasile felipe melo rissa video
