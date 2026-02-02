È successo prima della Supercopa tra Corinthians e Palmeiras

Rissa sfiorata per Felipe Melo in Brasile. In occasione della finale di Supercopa tra Corinthians e Palmeiras, che l'ex centrocampista ha commentato per una tv brasiliana, Melo è stato aggredito da un tifoso mentre stava scendendo le scale per raggiungere la propria postazione.

È successo tutto allo stadio Mané Garrincha di Brasilia, dove l'ex, tra le altre, calciatore di Juventus e Fiorentina è stato prima insultato da un tifoso del Corinthians e poi, quando si è avvicinato a muso duro, è stato strattonato per la maglia.

#Brazil - Corinthians supporters are reacting against Felipe Melo.



F. Melo was a fanatic supporter of Jair Bolsonaro and the far right, and he had blocked us for sharing this. pic.twitter.com/SJEIwzJkoI — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 1, 2026

Immediato l'intervento della sicurezza dello stadio, che ha allontanato Felipe Melo mentre il tifoso continuava a insultarlo. Probabile che al centro della lite ci fosse proprio il passato da calciatore dell'ex centrocampista, che ha giocato per diversi anni con il Palmeiras, squadra rivale del Corinthians.