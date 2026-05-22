Fermana, la visita del Presidente Asi Barbaro: "Cultura e sport, strategico l’accordo per nascita Academy"

“Fermana Academy sarà un polo di eccellenza per i giovani: sport, cultura e formazione per costruire il futuro”. Così il presidente di ASI nazionale Claudio Barbaro che giovedì pomeriggio ha fatto visita alla sede della Fermana Football Club. “Il confronto, la disciplina, la crescita costante: qui i valori del terreno di gioco diventano competenze e opportunità concrete -prosegue il presidente di ASI nazionale, la cui area cultura, guidata da Michele Cioffi, sostiene l’iniziativa-. È questo il valore aggiunto che lo sport, unito alla cultura, sa generare per un territorio intero. Un modello che merita di essere guardato e sostenuto".

Nel corso del pomeriggio, Barbaro ha incontrato i presidenti onorari del club, Rodolfo Guarini e Umberto Simoni, i vicepresidenti Samuele Isidori e Roberto Ferroni, il socio Filippo Simoni, il direttore generale Federico Ruggeri, una delegazione di giocatori della prima squadra e il responsabile ASI Cultura per le Marche Gabriele Bani. Durante la visita è stata formalizzata l’affiliazione della Fermana Football Club ad ASI e sono stati presentati i primi passi del progetto Fermana Academy, il nuovo polo formativo e culturale del club gialloblù. “L’affiliazione della Fermana ad ASI - ha spiegato - e la nascita di questa Academy rappresentano un modello virtuoso di come una società calcistica possa diventare motore di sviluppo sociale e territoriale”.

Il progetto, ideato dall’agenzia di comunicazione Incandenza, punta a consolidare la società non solo come realtà sportiva di riferimento nelle Marche, ma come vero e proprio agente di cambiamento sociale a livello nazionale. Attraverso Fermana Academy saranno attivati percorsi educativi, formativi e culturali rivolti ai giovani, in collaborazione con scuole, università e realtà del territorio marchigiano, con avvio programmato dal prossimo autunno. Tra i corsi già in cantiere figurano: comunicazione sportiva, organizzazione eventi, fotografia sportiva, cinema e audiovisivo, coaching e leadership giovanile. cultura digitale, social media, turismo sportivo, progettazione sociale e valorizzazione del territorio. “Ringraziamo ASI, il presidente Barbaro e il responsabile dell’area Cultura Michele Cioffi. Si tratta di un accordo con una visione ampia, inclusiva e innovativa, di cui esistono pochissimi esempi su scala nazionale e nessuno nella nostra categoria – spiega il vicepresidente della società Isidori – Una scelta su cui la Fermana punta tantissimo per radicarsi ancora di più sul territorio e rappresentare un punto fermo anche e soprattutto fuori dal campo”.