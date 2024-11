Italia in vantaggio 1-0 sulla Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup. Lucia Bronzetti si aggiudica il primo singolare battendo Viktoria Hruncakova per 6-2, 6-4 in 1h21'. Ora le azzurre sono a un solo punto dal trionfo, spetterà a Jasmine Paolini, a breve in campo contro Rebecca Sramkova, piazzare il colpo del ko finale.