circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola affrontano i rossoblù al Franchi nell'ottava giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
26 ottobre 2025 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sfida dal sapore d'Europa in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Fiorentina affronta il Bologna - in diretta tv e streaming - allo stadio Franchi di Firenze nell'ottava giornata di Serie A. Il club viola è reduce dal successo per 3-0 contro il Rapid Vienna nell'ultima trasferta di Conference League, mentre in campionato ha perso contro il Milan a San Siro per 2-1. I rossoblù di Italiano invece hanno vinto contro l'FCSB a Bucarest in Europa League e hanno trionfato a Cagliari 2-0 nell'ultimo turno di Serie A.

Fiorentina-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Bologna è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Fiorentina-Bologna, dove vederla in tv

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiorentina bologna fiorentina oggi bologna oggi fiorentina bologna fiorentina bologna oggi fiorentina bologna orario fiorentina bologna dove vederla
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza