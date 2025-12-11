circle x black
Truccava le partite, squalifica record nel tennis: Folliot fuori 20 anni

Il tennista francese è stato sanzionato dall'Itia

11 dicembre 2025 | 16.30
Redazione Adnkronos
Squalifica record nel mondo del tennis. L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (Itia) ha sanzionato per 20 anni Quentin Folliot,che dovrà quindi difendersi da diverse accuse, tra cui quella di aver truccato alcune partite. Folliot, 26 anni e numero 488 del mondo, vede così terminare anzitempo la sua carriera.

Il francese è stato inoltre multato per 70 mila euro e dovrà risarcire circa 44mila euro che, secondo le accuse, sarebbero frutto di pagamenti illeciti. Il tennista sarebbe quindi il protagonista di oltre 27 violazioni del programma anticorruzione, come comunicato dalla stessa Itia.

L'Agenzia ha comunicato che Folliot " è stato scoperto attraverso un'indagine come figura centrale in una rete di giocatori che operano per conto di un sindacato di partite truccate. Folliot è il sesto giocatore ad essere sanzionato, dopo i casi che hanno riguardato Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet ed Enzo Rimoli".

Le accuse includono "la combina dell'esito delle partite, la ricezione di denaro per non impegnarsi per favorire le scommesse, l'offerta di denaro ad altri giocatori per truccare le partite, la fornitura di informazioni privilegiate, la cospirazione per corrompere, la mancata collaborazione con un'indagine Itia e la distruzione delle prove".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
