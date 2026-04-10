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Fonseca esulta su errore Zverev, furia Bertolucci: "Non va bene"

Il brasiliano ha sfidato il tedesco nei quarti di Montecarlo

Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Bertolucci attacca Joao Fonseca a Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il giovane brasiliano ha sfidato il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato, in una partita segnata anche da atteggiamenti non molto sportivi da parte di Fonseca.

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Nel corso del primo set infatti, perso dal brasiliano 7-5, Zverev ha sbagliato un rovescio che ha dato il momentaneo vantaggio a Fonseca. La reazione del 19enne è stata scomposta: "Vamos", ha urlato verso il suo angolo, esultando di fatto sull'errore dell'avversario e andando contro le regole di bon ton del tennis.

Un atteggiamento che non è passato inosservato. Bertolucci, al commento del match su SkySport, lo ha fatto infatti subito notare: "Così non va per niente bene, deve ancora imparare", ha detto, stigmatizzando l'urlo di Fonseca.

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