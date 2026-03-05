Torna la Formula 1 con il Gp di Melbourne, primo appuntamento del Mondiale. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo sono in programma le prove libere del primo Gran Premio della nuova stagione. Tanta l'attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir: dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton alle McLaren, riflettori puntati sui top team, che cercheranno di dare segnali fin da subito. Ecco l'orario delle prove libere del Gp di Malbourne e dove vederle in tv e streaming.

Gp Melbourne, orario prove libere

Ecco l'orario italiano delle sessioni di prove libere del Gp di Melbourne di domani:

Ore 2.30-3.30 Prove libere 1

Ore 6-7 Prove libere 2

Gp Melbourne, dove vedere prove libere

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne? Dalle prove libere di venerdì 6 marzo alla gara di domenica 8, tutto sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now.