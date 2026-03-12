circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai

Secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia

La Mercedes di Andrea Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
La Mercedes di Andrea Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
12 marzo 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Da domani, venerdì 13 marzo, a domenica 15 marzo si corre sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, gara vinta da George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Dalle prove libere al Gp, passando per qualifiche e gara sprint, ecco orario e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend cinese in tv e streaming.

Gp Cina, il programma e gli orari

Ecco il programma e tutti gli orari del Gp di Cina:

Notte giovedì 12 - venerdì 13 marzo

Ore 4.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint

Notte venerdì 13 - sabato 14 marzo

Ore 4: F1 – Sprint

Ore 8: F1 – Qualifiche

Notte sabato 14 - domenica 15 marzo

Ore 8: F1 - Gara

Gp Cina, dove vederlo

Dove vedere il Gp di Cina in Formula 1? Tutti gli appuntamenti del weekend saranno visibili su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Su TV8 (e in streaming su Tv8.it) saranno trasmesse in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Gran Premio di Cina Mondiale
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza