Dopo il weekend d'esordio in Australia, la Formula 1 fa tappa in Cina, dove ci sarà grande attenzione anche per la prima sprint race della stagione. Dalle uniche libere di stanotte alla gara di domenica 23 marzo, ecco il programma del secondo weekend del Circus e come vedere le varie sessioni sullo spettacolare circuito di Shanghai.

Formula 1, programma Gp Shanghai

Stanotte, alle 4.30, via alla prima sessione di prove libere in Cina. Poi, alle 8.30, spazio alle qualifiche per definire l’ordine di partenza della prima Sprint dell’anno, sabato alle 4 del mattino. Quindi, qualifiche in programma sempre sabato alle 8, mentre domenica alle 8 sarà il momento della gara.

Ecco il programma completo del weekend, visibile in esclusiva su Sky.

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo

2 F1 Academy – Prove Libere

4.15 Paddock Live

4.30 F1 - Prove Libere 1

5.30 Paddock Live

7 F1 Academy – Qualifiche

8 Paddock Live

8.30 F1 – Qualifiche Sprint

9.30 Paddock Live

9.45 Paddock Live Show

10.15 conferenza stampa Team Principal

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo

3.15 Paddock Live

4 F1 – Sprint

5 Paddock Live

6.45 F1 Academy – Race 1

7.50 Paddock Live

8 F1 – Qualifiche

9.15 Paddock Live

9.45 Paddock Live Show

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo

3.40 F1 Academy – Race 2

6.30 Paddock Live

8 F1 - Gara

10 Paddock Live

10.30 Debriefing

11 Notebook

11.15 Race Anatomy

Gp Shanghai, dove vederlo

Il Mondiale di Formula 1 verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gran Premio di Shanghai sarà visibile in replica anche domenica 23 marzo alle 14 e alle 16:30.