circle x black
Formula 1, oggi gara Sprint e qualifiche: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna di nuovo in pista con il Gp del Brasile

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
08 novembre 2025 | 07.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 8 novembre, continua il weekend del Gran Premio del Brasile, in programma domenica 9, con le qualifiche e la gara Sprint. Si riparte dal successo McLaren del Gp del Messico, quando Lando Norris ha dominato vincendo la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, sorpassando il compagno di scuderia Oscar Piastri nella classifica generale del Mondiale Piloti.

Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Brasile: gli orari

La gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, sabato 8 novembre. La gara Sprint andrà in scena alle 15 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà attendere le 19.

Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Brasile: dove vederle in tv

La gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

