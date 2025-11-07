circle x black
Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna di nuovo in pista con il Gp del Brasile

Le Ferrari - Ipa/Fotogramma
07 novembre 2025 | 06.44
Redazione Adnkronos
Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 7 novembre, inizia il weekend del Gran Premio del Brasile, in programma domenica 9, con le prove libere e le qualifiche della gara Sprint. Si riparte dal successo McLaren del Gp del Messico, quando Lando Norris ha dominato vincendo la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, sorpassando il compagno di scuderia Oscar Piastri nella classifica generale del Mondiale Piloti.

Gp Brasile, prove libere e qualifiche Sprint: orari

Le prove libere e le qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. La prima e unica sessione di prove libere è in programma alle ore 15.30, mentre per le qualifiche della gara Sprint, che andrà in scena sabato 8, bisognerà aspettare le 19.30.

Gp Brasile, dove vederlo in tv

Le prove libere e le qualifiche della gara Sprint del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

