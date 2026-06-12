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Formula 1, Gasly torna sul podio: nuovo ordine d'arrivo Gp Montecarlo e classifica Mondiale

Cancellate le due penalità per il pilota dell'Alpine

Pierre Gasly - Afp
Pierre Gasly - Afp
12 giugno 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cambia l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Montecarlo e la classifica del Mondiale di Formula 1. Oggi, venerdì 12 giugno, la Fia ha cancellato le due penalità da cinque secondi inflitte all'Alpine di Pierre Gasly durante la gara, punito per eccesso di velocità in pit-lane dopo il ricorso della scuderia francese. Il pilota, che aveva chiuso al terzo posto, era stato quindi 'retrocesso' al settimo, ma a quasi una settimana di distanza ha riconquistato quindi il podio, 'retrocedendo' così la Red Bull di Isack Hadjar al quarto post. Ecco il nuovo ordine d'arrivo e classifica Piloti.

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Gp Montecarlo, il nuovo ordine d'arrivo

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ferrari)

3 Pierre Gasly (Alpine)

4 Isack Hadjar (Red Bull)

5 Oscar Piastri (McLaren)

6 Liam Lawson (Racing Bulls)

7 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8 Alex Albon (Williams)

9 Esteban Ocon (Haas)

10 Fernando Alonso (Aston Martin)

11 Gabriel Bortoleto (Audi)

12 George Russell (Mercedes)

13 Nico Hulkenberg (Audi)

14 Franco Colapinto (Alpine)

15 Sergio Perez (Cadillac)

Formula 1, la nuova classifica del Mondiale Piloti

1 Kimi Antonelli: 156 punti

2 Lewis Hamilton: 90

3 George Russell: 88

4 Charles Leclerc: 75

5 Oscar Piastri: 58

6 Lando Norris: 58

7 Max Verstappen: 43

8 Pierre Gasly: 35

9 Isack Hadjar: 26

10 Liam Lawson: 24

11 Oliver Bearman: 18

12 Franco Colapinto: 15

13 Arvid Lindblad: 11

14 Carlos Sainz: 6

15 Alex Albon: 5

16 Esteban Ocon: 3

17 Gabriel Bortoleto: 2

18 Fernando Alonso: 1

Formula 1, la nuova classifica del Mondiale Costruttori

1 Mercedes: 244 punti

2 Ferrari: 165

3 McLaren: 116

4 Red Bull: 69

5 Alpine: 50

6 Racing Bulls: 35

7 Haas: 21

8 Williams: 11

9 Audi: 2

10 Aston Martin: 1

11 Cadillac: 0

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formula 1 formula 1 gp montecarlo gp montecarlo ordine arrivo gp montecarlo formula 1 classifica mondiale
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