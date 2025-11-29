circle x black
Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. La griglia di partenza del Gp Qatar

Il pilota della McLaren ha chiuso con il miglior tempo le qualifiche

Oscar Piastri - Ipa/Fotogramma
29 novembre 2025 | 21.43
Redazione Adnkronos
Oscar Piastri si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo, chiudendo in 1'19"387 davanti al compagno di scuderia, e leader del Mondiale, Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Mercedes di George Russell e Oscar Piastri.

Deludono ancora le due Ferrari: Charles Leclerc partirà in decima posizione, mentre Lewis Hamilton non è riuscito a superare il Q1 e scatterà 17esimo.

Formula 1, la griglia di partenza del Gp Qatar

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Carlos Sainz (Williams)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Nico Hulkenberg (Sauber)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Lewis Hamilton (Ferrari)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Franco Colapinto (Alpine)

