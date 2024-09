Fulfil è la barretta proteica ufficiale della Federazione italiana Tennis e Padel

A partire dal mese di settembre 2024, Fulfil -la nuova linea di barrette ricche di proteine con 9 vitamine e pochi zuccheri- è Official Sponsor e barretta proteica ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), una delle più rilevanti organizzazioni sportive in Italia presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale che promuove la pratica del tennis (inclusi beach tennis e wheelchair), del padel e del pickleball. Fulfil e Fitp condividono l’obiettivo comune di promozione dello sport e del movimento e, grazie alla partnership, Fulfil potrà supportare gli atleti di ogni livello con le sue caratteristiche nutrizionali e di gusto, con l’opportunità di far scoprire il prodotto alla sempre più vasta platea di praticanti, amatori e agonisti del tennis e del padel negli oltre 4.000 circoli affiliati alla Fitp.

Nell’ambito dell’accordo, Fulfil sarà presente ai due più importanti eventi della stagione del mondo del tennis in Italia, presso il Fan Village delle Nitto Atp Finals 2024 di Torino e, nuovamente, nel 2025 al Fan Village degli Internazionali Bnl d’Italia, in programma a maggio a Roma. Fulfil sarà inoltre Presenting Partner del “TPRA Road to Torino by FULFIL”, il circuito amatoriale di tennis promosso dal TPRA che vedrà la fase delle finali regionali compiersi tra il mese di settembre ed ottobre per arrivare a novembre alla finale nazionale che si disputerà a Torino, proprio in concomitanza delle Nitto ATP Finals. A 8 mesi dal lancio, in Italia, FULFIL è già diventato il secondo brand nel mercato delle barrette proteiche, con una quota del 7%1 a valore, contribuendo per oltre il 40%2 alla crescita del mercato di riferimento. Solo nel canale moderno, in 8 mesi sono state già vendute oltre 1mio3 di barrette.

Le barrette FULFIL si distinguono per l’intensa esperienza di gusto, offerta dal morbido interno e dalla golosa copertura esterna di cioccolato, abbinata al profilo organolettico e nutrizionale: alto contenuto di proteine (almeno 34 g di proteine per 100 g di prodotto), pochi zuccheri (meno di 5 g di zucchero per 100 g di prodotto) e 9 vitamine (E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12). Ogni barretta fornisce almeno il 30% di vitamine della dose giornaliera raccomandata (VNR). Per quanto riguarda le attività di comunicazione, FULFIL – già presente nel 2024 alle popolarissime manifestazioni podistiche “Deejay Ten” di Torino, Bari, Viareggio, Treviso e Milano e presso il Fan Village degli Internazionali BNL d‘Italia di tennis – sarà protagonista, nell’ambito della nuova partnership, di un ricco piano di comunicazione digitale e televisivo grazie alla TV ufficiale della FITP, Supertennis TV.