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Funerali Mazzola a Milano: arrivati calciatori, dirigenti e tifosi per l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter

Marotta: "Una leggenda che se ne va, dobbiamo preservare la sua memoria"

Tifosi dell'Inter fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio - Adnkronos
Tifosi dell'Inter fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio - Adnkronos
21 settembre 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
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Centinaia di tifosi dell’Inter si sono riuniti davanti alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano per l’ultimo saluto alla leggenda nerazzurra Sandro Mazzola. Arrivati tanti simboli della storia recente e passata del club. Tra questi Aristide Guarneri, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e due volte vincitore della Coppa dei Campioni con Mazzola, Giuseppe Bergomi, Francesco Toldo e Ivan Ramiro Cordoba. Arrivato in chiesa anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. "Mazzola è una leggenda che se ne va, un personaggio che ha generato tante emozioni. Il dovere principale è preservare la memoria e i valori che questa memoria contengono e che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, anche del nostro settore giovanile -ha detto il presidente nerazzurro-. Sandro ha impersonificato questi valori, che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi".

Arrivati anche l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e il direttore sportivo bianconero Frederic Massara accolti dagli applausi di parte dei tifosi dell’Inter all'indomani di quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria della leggenda nerazzurra all'Allianz Stadium, quando gran parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, continuando con i cori e non rispettando il ricordo per il campione scomparso. Subito dopo la partita, il club bianconero si era dissociato dall’episodio, spiegando come nessuna rivalità potesse giustificare mancanze di rispetto.

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sandro mazzola funerali mazzola marotta inter carnevali
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