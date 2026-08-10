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Furlani: "La mia stagione finisce qui, sto vivendo un periodo di mancanza di fiducia"

Il campione del mondo si sfoga sui social dopo l'infortunio al bicipite femorale nelle qualificazioni del salto in lungo agli Europei di Birmingham

Mattia Furlani - Ipa/Fotogramma
Mattia Furlani - Ipa/Fotogramma
10 agosto 2026 | 18.07
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell'infortunio in Cina. Due mesi in cui l'obiettivo era in primis recuperare al meglio per cercare di ritornare in pedana sano, ancor prima che performante. Mesi in cui si è lavorato molto sia in campo che con lo staff medico. Se non avessi avuto l'estrema certezza — e il test di Montecarlo ne è stato una prova — non sarei mai entrato in pedana correndo il rischio consapevole di una probabile ricaduta". Così su Instagram Mattia Furlani a poche ore dall'infortunio, nelle qualificazioni del lungo agli Europei di Birmingham, al bicipite femorale della coscia destra, lo stesso muscolo lesionato a Xiamen nel meeting della Diamond League a fine maggio. "Oggi mi sentivo bene, entravo forte ed evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato, subendo una ricaduta -spiega il 21enne atleta delle Fiamme Oro, campione del mondo in carica-. In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso: sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po' sfocata. La mia stagione finisce qui".

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atletica europei furlani mattia furlani infortunio bicipite femorale ginocchio destro per furlani
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