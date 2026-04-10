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Roma, Gasperini (non) risponde a Ranieri: "Mai avuto screzi, ma non parli di Atalanta"

Il tecnico giallorosso ha replicato alle parole del suo dirigente dopo la vittoria con il Pisa

Gian Piero Gasperini - Afp
Gian Piero Gasperini - Afp
10 aprile 2026 | 23.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gian Piero Gasperini (non) risponde a Claudio Ranieri. Oggi, venerdì 10 aprile, l'allenatore giallorosso non ha voluto replicare direttamente alle dure parole del suo dirigente, che nel prepartita aveva voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta sul mercato rivelando come non fosse stato la prima scelta della società per la panchina: "Sull'Atalanta è meglio non pronunciarsi. Lì non erano solo giovani, ma abbiamo portato risultati con una squadra da subito molto competitiva. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, ma non ci sono mai stati screzi con lui", ha detto a SkySport.

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Cosa ha detto Ranieri

Gasperini in conferenza aveva spiegato come fosse necessario scegliere meglio i propri obiettivi sul mercato, facendo gli esempi positivi di Wesley e Malen. Parole che, evidentemente, non hanno fatto troppo piacere a Ranieri: "Sono d'accordo con lui, ma tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e approvati da me e Gasperini. Vero che abbiamo preso Malen e Wesley, ma anche gli altri. Troppo facile dire solo Malen e Wesley, avevamo preso anche Ferguson... Si è perso del tempo dietro a Sancho, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma lui non è voluto venire".

"Abbiamo perso occasioni importanti, alcuni giocatori non piacevano a Gasperini e non li abbiamo presi. A causa del Fair Play Finanziario abbiamo preso giocatori in prestito e alcuni si sono rivelati da Roma come Malen, mentre altri non sono a quel livello tra infortuni e difficoltà nell'ambientamento. Li cambieremo", ha dichiarato a SkySport

"Se siamo in linea con il nostro programma? L'anno scorso mi sono fatto da parte per iniziare un anno di conoscenza con l'allenatore. Discuteremo di tutto ciò che si può cambiare a fine campionato", ha concluso Ranieri.

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