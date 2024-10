Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, a decidere è un gol nella ripresa di Robin Gosens. Con questo successo i viola volano a quota 19 punti, raggiungendo l'Atalanta al terzo posto in classifica. I rossoblù di Gilardino rimangono invece ultimi a quota 6.

La partita

Partita fisica e nervosa fin dal fischio d'inizio. Volano i primi cartellini, con il Genoa che ha una buona occasione su calcio piazzato con Matturro. Pericoloso poco dopo anche Martin su punizione, ma il suo sinistro si spegne alto. Il Grifone è più determinato e sorprende la Fiorentina, che non riesce a trovare le distanza in campo e rischia ancora sul sinistro di Sabelli, a lato di un soffio. I rossoblù calano però d'intensità e intorno alla mezzora i viola riescono a prendere campo e creare occasioni con Dodò e Richardson, su cui Leali è bravo a respingere con i pugni. Il primo tempo termina 0-0.

Il Genoa riparte aggressivo anche nella ripresa. Ekhator si libera in contropiede ma, una volta arrivato davanti a De Gea, calcia alto da posizione defilata. La risposta della Fiorentina è affidata a Colpani, ma il suo sinistro è troppo debole. Con il passare dei minuti la Viola aumenta il ritmo, con il Grifone che si rintana nella propria metà campo non concedendo spazi centrali agli avversari e provando a proporsi in ripartenza. È proprio in contropiede che la squadra di Gilardino ha la sua migliore occasione, ma De Gea respinge il diagonale di Martin. Nel momento del risveglio rossoblù, al 72', arriva però il vantaggio della Fiorentina: Gosens vince un rimpallo in area e trafigge Leali con un bel sinistro al volo che vale l'1-0. La reazione del Genoa è immediata e De Gea è ancora una volta provvidenziale prima sul diagonale di Pinamonti e poi, in pieno recupero, sul colpo di testa di Vasquez. Finisce quindi 1-0 per i viola.