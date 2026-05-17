I rossoblù ospitano la squadra di Allegri nella penultima giornata di campionato
Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall'altra parte i rossoblù, già certi della salvezza, ci terranno a far bene per salutare il pubblico di Marassi nell'ultima partita stagionale al Ferraris. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan, in campo alle 12:
Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri
Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.