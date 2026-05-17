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Serie A, oggi Genoa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù ospitano la squadra di Allegri nella penultima giornata di campionato

Pulisic - Fotogramma/IPA
Pulisic - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall'altra parte i rossoblù, già certi della salvezza, ci terranno a far bene per salutare il pubblico di Marassi nell'ultima partita stagionale al Ferraris. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

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Genoa-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan, in campo alle 12:

Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

Genoa-Milan, dove vederla

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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