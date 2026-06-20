circle x black
Cerca nel sito
 

Germania-Costa d'Avorio, due gol annullati a tedeschi: proteste ai Mondiali

Episodi arbitrali ai Mondiali 2026

Le proteste di Pavlovic - Afp
Le proteste di Pavlovic - Afp
20 giugno 2026 | 22.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Germania-Costa d'Avorio. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca ha affrontato quella africana nella seconda giornata dei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da alcuni episodii arbitrali, con due gol annullati ai tedeschi. A metà del primo tempo infatti la squadra di Nagelsmann passa in vantaggio con Pavlovic, ma l'arbitro annulla per fallo sul portiere, provocando le proteste della panchina e dei giocatori in campo tedeschi. Stessa situazione sul finale di tempo dopo la rete di Havertz.

Succede tutto al 22'. Un calcio d'angolo battuto da Kimmich trova il colpo di testa di Pavlovic, che da centro area firma il vantaggio tedesco. Nel colpire il pallone però il centrocampista del Bayern Monaco va a contatto con il portiere della Costa d'Avorio Fofana, strappandogli il pallone dalle mani. L'arbitro quindi annulla tutto fischiando fallo in attacco, per la disperazione di Pavlovic e di tutta la Germania.

Il secondo gol annullato alla Germania arriva al 38'. Havertz mette in porta un tap-in su assist di Wirtz, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo a inizio azione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
germania costa avorio germania costa avorio mondiali
Vedi anche
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza