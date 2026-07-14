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Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce interesse acquisto: "Indescrizioni infondate"

La nota in cui l'imprenditore chiarisce in relazione alle notizie circolate negli ultimi giorni

Bandiere della Lazio - (Ipa)
Bandiere della Lazio - (Ipa)
14 luglio 2026 | 10.57
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Roma, 14 lug. -

"In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni".

Lo si legge in una nota in cui Angelucci spiega che "si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione”. "Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento" conclude la nota.

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Calcio S.S. Lazio Acquisto
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