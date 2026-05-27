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Giro d'Italia, Valgren vince la 17esima tappa: Vingegaard sempre in rosa

Il danese trionfa al termine dei 202 chilometri della Cassano d'Adda-Andalo

Vingegaard - IPA
Vingegaard - IPA
27 maggio 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Michael Valgren vince la diciassettesima tappa del Giro d'Italia oggi, mercoledì 27 maggio, con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo dopo 202 km. Il danese del team Ef Education–EasyPost si impone in solitaria con 3" di vantaggio sul norvegese Andreas Leknessund Uno-X Mobility e 6" sul siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

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Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 4'03" sull'austriaco Felix Gall (Decathlon) e 4'27" sull'olandese Thymen Arensman (Ineos). Domani si corre la diciottesima frazione, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km.

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Giro d'Italia Giro d'Italia oggi Giro d'Italia tappa 17 tappa 17
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