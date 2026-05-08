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Giro d'Italia, prima tappa in volata a Magnier. Caduta di gruppo in vista del traguardo

Alle spalle del velocista della Soudal Quick-Step, Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team).Quarto posto per uno dei favoriti, l'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Paul Magnier - (Afp)
Paul Magnier - (Afp)
08 maggio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prima tappa del Giro d'Italia 2026, partito oggi giovedì 8 maggio in Bulgaria (Nesseba-Burgas, 147 km per velocisti), si è chiuso con una caduta di gruppo a poche centinaia di metri dall'arrivo. Lo sprint sul traguardo se lo è aggiudicato Paul Magnier, prima maglia rosa dell'edizione 2026, al suo primo successo nella gara.

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Alle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek).

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Ciclismo Giro d'Italia 2026 Giro d'Italia 2026 prima tappa Paul Magnier
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