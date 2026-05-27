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Giro d'Italia, oggi 17esima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

La corsa rosa torna in strada con una nuova frazione

Jonas Vingegaard - Afp
Jonas Vingegaard - Afp
27 maggio 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Giro d'Italia 2026 riparte con la sua 17esima tappa. Oggi, mercoledì 27 maggio, la corsa rosa torna in strada con una nuova frazione che attraversa la Svizzera, partendo da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 chilometri. Dopo il giorno di riposo di lunedì, il Giro affronta quindi la sua seconda tappa svizzera, dopo quella che ha portato i ciclisti da Bellinzona a Carì.

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Giro d'Italia, oggi tappa 17: il percorso

La tappa di oggi, come detto, parte da Cassano d'Adda e arriva ad Andalo per un totale di 202 chilometri. Si tratta di una frazione di passaggio che non presenta particolari difficoltà per i ciclisti, che si cimenteranno con due GPM, prima al Passo dei Tre Termini e poi a Cocca di Lodrina, entrambe scalate di terza categoria. Dopo il traguardo intermedio di Roncone affronteranno un'altra salita di terza categoria, ovvero quella di Andalo-Lever, che si trova a circa dieci chilometri dal traguardo. Dopodiché la discesa successiva si trasformerà in una salita di circa sei km che si concluderà con il rettilineo finale.

Giro d'Italia, oggi tappa 17: orario e dove vederla in tv

La partenza della 17esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista alle ore 12.10, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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