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Giro d'Italia, Narvaez vince l'undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa

Per il settimo giorno consecutivo il portoghese resta leader della classifica generale

Jhonatan Narváez - Afp
Jhonatan Narváez - Afp
20 maggio 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jhonatan Narváez vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km, oggi 20 maggio 2026. L'ecuadoriano del team Uae Emirates, al terzo successo in questa edizione della corsa rosa, batte in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo a 8" l'italiano Diego Ulissi (Astana).

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Per il settimo giorno consecutivo il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 27" sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike). Domani dodicesima frazione, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure dopo 175 km.

La classifica generale

1. Afonso Eulalio;
2. Vingegaard + 27''
3. Arensman + 1'57''
4. Gall + 2'24''
5. O'Connor + 2'48''
6. Hindley + 3'06''
7. Storer + 3'28''
8. Gee + 3'34''
9. Pellizzari + 3'36''
10. Harper + 4'09''.

Riproduzione riservata
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Jhonatan Narváez giro d'italia giro d'italia 2026 giro d'italia tappe
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