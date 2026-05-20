La corsa rosa torna con una nuova frazione
Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 20 maggio, la corsa rosa ritorna protagonista con la sua 11esima tappa, che va da Porcari a Chiavari per un totale di 195 chilometri. La seconda settimana si è aperta con la cronometro individuale e prosegue con una frazione impegnativa, che attraversa Toscana e Liguria, e potrebbe regalare più di una sorpresa.
Si parte con un primo tratto tranquillo di gara, poi, dopo 108 chilometri, i ciclisti saliranno il Passo del Termine, una salita di terza categoria che precede il Colle di Guaitarola (5,7 km con il 6,4% di pendenza media, che raggiunge un picco di 9,6% nell'ultimo km e mezzo). Una nuova salita è prevista a circa 28 km con la scalata di Cogorno (4,6 km al 6,7% di pendenza media). Una volta raggiunta la vetta i ciclisti affronteranno gli ultimi 13 km prima di arrivare a Chiavari.
La partenza dell'11esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 12.30, con l'arrivo che è invece in programma tra le 17 e le 17.30. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.