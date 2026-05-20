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Giro d'Italia, oggi 11esima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La corsa rosa torna con una nuova frazione

Il Giro - Afp
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20 maggio 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 20 maggio, la corsa rosa ritorna protagonista con la sua 11esima tappa, che va da Porcari a Chiavari per un totale di 195 chilometri. La seconda settimana si è aperta con la cronometro individuale e prosegue con una frazione impegnativa, che attraversa Toscana e Liguria, e potrebbe regalare più di una sorpresa.

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Giro d'Italia, tappa 11: il percorso

Si parte con un primo tratto tranquillo di gara, poi, dopo 108 chilometri, i ciclisti saliranno il Passo del Termine, una salita di terza categoria che precede il Colle di Guaitarola (5,7 km con il 6,4% di pendenza media, che raggiunge un picco di 9,6% nell'ultimo km e mezzo). Una nuova salita è prevista a circa 28 km con la scalata di Cogorno (4,6 km al 6,7% di pendenza media). Una volta raggiunta la vetta i ciclisti affronteranno gli ultimi 13 km prima di arrivare a Chiavari.

Giro d'Italia, tappa 11: orario e dove vederla in tv

La partenza dell'11esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 12.30, con l'arrivo che è invece in programma tra le 17 e le 17.30. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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