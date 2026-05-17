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Roma-Lazio, gol annullato a Dia: cos'è successo all'Olimpico

Episodio arbitrale nella penultima giornata di Serie A

Boulaye Dia - Afp
Boulaye Dia - Afp
17 maggio 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato alla Lazio nel derby contro la Roma. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi sfidano i biancocelesti all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A, in una partita fondamentale in chiave Champions League. In un primo tempo molto bloccato, Boulaye Dia riesce a segnare su assist di Rovella, ma l'arbitro Maresca annulla tutto per fuorigioco.

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Succede tutto al 29'. Rovella pesca bene Dia in area, servendo l'assist per l'inserimento dell'attaccante biancoceleste. Il senegalese si ritrova solo davanti a Svilar, sbaglia il primo tentativo ma riesce a segnare sulla ribattuta. La gioia però dura poco. L'assistente alza la bandierina e l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Le immagini confermano l'offside di Dia, partito troppo avanti rispetto all'ultimo difensore della Roma e finito in fuorigioco con, praticamente, la sua intera figura.

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roma lazio roma lazio roma lazio gol annullato dia gol annullato dia
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