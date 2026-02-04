circle x black
Cerca nel sito
 

Prati segna di testa, l'arbitro annulla il gol: cos'è successo in Inter-Torino

Episodio arbitrale nei quarti di Coppa Italia

Matteo Prati - Ipa/Fotogramma
Matteo Prati - Ipa/Fotogramma
04 febbraio 2026 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Inter-Torino. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri hanno sfidato i granata nei quarti di finale di Coppa Italia. Sul punteggio di 2-1, al 74', la squadra di Baroni riesce a trovare il pareggio, completando così la rimonta da 2-0, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Ma cos'è successo a Monza?

Nelle fasi finali del match il Torino alza il pressing a caccia del pareggio, dopo che un gol di Kulenovic aveva riaperto i giochi dopo il doppio vantaggio nerazzurro firmato Bonny e Diouf nel primo tempo. Al 74', i granata vanno di nuovo in rete: sugli sviluppi di un calcio di punizione, un cross al centro coglie impreparata la difesa di Chivu e trova Prati, appena arrivato nel mercato di gennaio, tutto solo in area. Il centrocampista colpisce di testa e infila Martinez sul secondo palo, firmando così il 2-2.

L'esultanza dei tifosi del Torino però è strozzata in gola. L'assistente alza la bandierina, segnalando il fuorigioco e l'arbitro Marchetti annulla quindi la rete. Le immagini mostrano infatti il piede del centrocampista granata che parte oltre l'ultimo uomo nerazzurro, in questo caso Pio Esposito, allineato con la linea alta della difesa nerazzurra. Dopo un rapido check con il Var, la decisione viene quindi confermata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter torino inter torino inter torino oggi inter torino gol annullato inter torino prati fuorigioco
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza