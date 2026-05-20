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Pohjanpalo segna, ospiti chiedono fuorigioco: proteste in Palermo-Catanzaro

I rosanero hanno ospitato i giallorossi nel ritorno dei playoff di Serie B

Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 20.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno ospitato i giallorossi nel ritorno dei playoff di Serie B, in una partita segnata subito da un episodio arbitrale. Dopo il 3-0 della gara d'andata, la squadra di Pippo Inzaghi ha fatto partire la rimonta già nei minuti iniziali grazie al gol di Pohjanpalo, su cui gli uomini di Aquilani hanno protestato per un fuorigioco.

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Succede tutto al 3'. Un cross di Palumbo dalla trequarti su punizione semina il panico nella difesa calabrese, che respinge corto il pallone. Sulla ribattuta si avventa Pohjanpalo, che colpisce di testa da centro area e trova l'immediato vantaggio rosanero, tra le proteste del Catanzaro.

I calabresi chiedono infatti un fuorigioco di un giocatore del Palermo, che salta in area e disturba l'intervento del portiere giallorosso. Il Var richiama l'arbitro Marcenaro, che aspetta qualche secondo ma poi convalida la rete, giudicando così il fuorigioco del rosanero ininfluente nello sviluppo della rete.

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pohjanpalo gol pohjanpalo pohjanpalo fuorigioco gol pohjanpalo fuorigioco palermo catanzaro palermo catanzaro serie b
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