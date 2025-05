Golden Gala 2025, a Roma il 6 giugno Furlani e Battocletti tra i protagonisti più attesi

Rimane in dubbio la presenza del campione italiano del salto in alto Gianmarco Tamberi

Si è tenuta oggi la presentazione della 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico. Come ha spiegato Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, la competizione è “nata nel 1980 su iniziativa di Primo Nebiolo, allora presidente della Fidal, per ricreare un’atmosfera di distensione dopo l'Olimpiade di Mosca”. Protagonisti della prima edizione furono proprio Mennea e Sara Simeoni, davanti a 60.000 spettatori entusiasti. Ed è proprio dal 2013 che il meeting è intitolato a Pietro Mennea, leggendario velocista italiano scomparso pochi mesi prima, che, nella giornata odierna, l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha definito “un simbolo a cui mi sento legato personalmente in quanto pugliese".

Per questa edizione è stato annunciato un cast stellare con 10 campioni olimpici, di Parigi o di edizioni precedenti, e con 62 vincitori di medaglie delle massime competizioni globali. Numeri che preannunciano una serata imperdibile di sport e divertimento da vivere allo Stadio Olimpico. Presente oggi anche una delle figure principali della nuova generazione di atleti italiani, Mattia Furlani, protagonista di una rapida ascesa nel salto in lungo. L’italiano nel 2025 ha coronato la sua crescita vincendo la medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Nanchino con un balzo di 8,30 metri, battendo il giamaicano Wayne Pinnock per un solo centimetro. Al Golden Gala tutti aspettano di vedere la sua sfida con il campione olimpico Miltiadīs Tentoglou, uomo da battere. Furlani ne ha parlato oggi spiegando come in questo “periodo sto migliorando e cercando di avvicinarmi a lui per provare a superarlo. Qui sarà una buona occasione per affrontarci, soprattutto davanti al pubblico di casa, il mio, che mi stimola a saltare sempre più lungo”.

Tante le sfide che aspettano gli azzurri, definiti dal presidente Mei “la generazione di ragazzi più forte di sempre. Li abbiamo visti in tutte le salse e sanno sempre cosa fare in gara. Sono ragazzi educati che sanno sempre come comportarsi, ai miei tempi questo non accadeva. Vederli gareggiare al meglio e riuscire spesso a vincere è motivo di orgoglio. Forse adesso non lo percepiamo ma tra diversi anni ricorderemo questo periodo come uno dei migliori dell’atletica italiana”.

Al Golden Gala del 6 giugno rimane in dubbio la presenza del campione italiano del salto in alto Gianmarco Tamberi. Come spiegato dal meeting director, Marco Sicari, “con la vittoria della Diamond League, Gianmarco ha scelto di prendere un periodo di pausa e tirare un po' il fiato. Ha già scelto di tornare ma è ancora in forse la sua presenza al Golden Gala. Deciderà dunque nei prossimi giorni se si sentirà pronto per partecipare alla gara". Mentre si attende la sua decisione, la conferma arriva invece da Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi nei 10.000 e quattro volte oro continentale negli ultimi dodici mesi tra Roma, Antalya e Lovanio. L’italiana sarà chiamata a una sfida ai massimi livelli con la keniana doppia campionessa dei Giochi di Parigi, Beatrice Chebet (5000 e 10.000), e la primatista del mondo dei 5000 Gudat Tsegay (Etiopia), capace di sfiorare il muro dei quattordici minuti (14:00.21) nel 2023 a Eugene. A Roma tornerà anche la velocità degli azzurri Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo con la staffetta, e Chituru Ali, argento d’Europa. A sprigionare potenza sarà invece il campione europeo e vincitore della Diamond League 2024, Leonardo Fabbri, che cercherà una nuova vittoria davanti al pubblico di casa.

Il tutto si terrà nella splendida cornice dello Stadio Olimpico e del Foro Italico, che il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha definito “polo centrale per i grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali. Cerchiamo, e continueremo a farlo, di rendere questo luogo sempre più attraente e competitivo”. In più Mezzaroma ha annunciato che presto “inizieranno lavori di ristrutturazione dell'impianto, dagli spogliatoi alle tribune, per prenderci cura di questo luogo. Siamo lieti e orgogliosi di poter lavorare anche quest'anno al Golden Gala". Dello stesso parere anche l’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha poi spiegato come “avere grandi campioni è fondamentale, perché i loro risultati avvicinano tanti ragazzi allo sport. Bisogna avere i campioni e le strutture che spingano i giovani a iniziare a praticare sport: noi abbiamo entrambe le cose e dobbiamo tutelarle”. L’appuntamento per tutti gli appassionati di atletica e non è il 6 giugno 2025, Stadio Olimpico di Roma, per una grande giornata di atletica.