Sul Circuito Internazionale del Bahrain va in scena il quarto appuntamento del Mondiale

Oggi, domenica 13 aprile, è il giorno del quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il Gp del Bahrain partirà alle 17 con la McLaren di Oscar Piastri davanti a tutti. Dietro di lui la Ferrari di Charles Leclerc, salito al secondo posto in griglia dopo la penalizzazione di George Russell, scivolato in terza piazza. Ecco il programma di giornata e dove guardare la gara in tv e streaming.

Gp Bahrain, orario e dove vederlo

Il Gp del Bahrain inizierà oggi, domenica 13 aprile, alle 17 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Ecco il programma di giornata su Sky:

Ore 17: F1 - gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

Gp Bahrain, griglia partenza

Questa, invece, la griglia di partenza del Gp del Bahrain:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Pierre Gasly (Alpine)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Jack Doohan (Alpine)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)