circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Brasile, ordine d'arrivo e classifica Mondiale

Norris consolida il primo posto

Lando Norris - (Afp)
Lando Norris - (Afp)
09 novembre 2025 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano.

L'ordine d'arrivo del Gp del Brasile

1. Lando Norris (McLaren) 1h32'01''596;

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10''388;

3. Max Verstappen (Red Bull) +10''750;

4. George Russell (Mercedes) + 15''267;

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15''749;

6. Oliver Bearman (Haas) + 29''630;

7. Liam Lawson (RB) + 52''642;

8. Isack Hadjar (RB) + 52''873;

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53''324.

La classifica del Mondiale piloti

1. Lando Norris 390 punti;

2. Oscar Piastri 366;

3. Max Verstappen 341;

4. George Russell 276;

5. Charles Leclerc 214;

6. Lewis Hamilton 148;

7. Kimi Antonelli 122;

8. Alex Albon 73;

9. Nico Hulkenberg 43;

10. Isack Hadjar 43.

La classifica del Mondiale costruttori

1. McLaren 756 punti;

2. Mercedes 398;

3. Red Bull 366;

4. Ferrari 362;

5. Williams 111;

6. RB 82;

7. Aston Martin 72;

8. Haas 70;

9. Sauber 62;

10. Alpine 22.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
f1 gp brasile f1 mondiale classifica f1 classifica piloti
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza