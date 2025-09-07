circle x black
Gp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

Quarto posto per Acosta, seguito da Quartararo, Ogura, e Pecco Bagnaia

Alex Marquez - Afp
07 settembre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
Alex Marquez con la Ducati Gresini vince il Gp di Catalogna di MotoGp davanti al fratello Marc che deve rimandare a dopo Misano la possibilità di chiudere il discorso per il titolo mondiale. In classifica Marc ha infatti un vantaggio di 182 punti su Alex, ma la vittoria del fratello nella gara lunga gli ha tolto la possibilità di festeggiare aritmeticamente il titolo Mondiale a Misano. Ottimo terzo posto Enea Bastianini. Alex interrompe così la striscia di vittorie consecutive di suo fratello.

Quarto posto per Acosta, seguito da Quartararo, Ogura, e Pecco Bagnaia che chiude in settima posizione in rimonta dalla 21esima casella di partenza. A chiudere la top ten Marini, Oliveira e Martin decimo. Finiti fuori gioco Morbidelli, Savadori, Rins, Di Giannantonio, Zarco, Binder e Bezzecchi.

