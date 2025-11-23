circle x black
Gp Las Vegas, ordine d'arrivo. Le classifiche del Mondiale F1 2025

Com'è andata la gara oggi, la corsa al titolo

23 novembre 2025 | 07.33
Redazione Adnkronos
La vittoria di Max Verstappen nel Gp di Las Vegas tiene aperto il Mondiale 2025 di Formula quando mancano 2 gare al termine della stagione. Il pilota olandese della Red Bull rimane in corsa per il titolo alle spalle dei due piloti della McLaren, il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri.

L'ordine d'arrivo del Gp di Las Vegas

1. Max Verstappen (Red Bull) - 50 giri - 1h21'08''429;

2. Lando Norris (McLaren) + 20''741;

3. George Russell (Mercedes) + 23''546;

4. Oscar Piastri (McLaren) + 27''650;

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30''488;

6. Charles Leclerc (Ferrari) + 30''678;

7. Carlos Sainz (Williams) + 34''924;

8. Isack Hadjar (RB) + 45''257;

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 51''134;

10. Lewis Hamilton (Ferrari) + 59''369;

11. Esteban Ocon (Haas) + 1'00''635;

12. Oliver Bearman (Haas) + 1'10''549;

13. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25''308;

14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26''974;

15. Pierre Gasly (Alpine) + 1'31''702;

16. Liam Lawson (RB) + 1 giro;

17. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro;

18. Alexander Albon (Williams) ritiro;

19. Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro;

20. Lance Stroll (Aston Martin) ritiro.

La classifica del Mondiale piloti

1. Lando Norris 408 punti;

2. Oscar Piastri 378;

3. Max Verstappen 366;

4. George Russell 291;

5. Charles Leclerc 222;

6. Lewis Hamilton 149;

7. Kimi Antonelli 132;

8. Alex Albon 73;

9. Isack Hadjar 47;

10. Nico Hulkenberg 45;

11. Carlos Sainz 44;

12. Oliver Bearman 40;

13. Fernando Alonso 40;

14. Liam Lawson 36;

15. Lance Stroll 32;

16. Esteban Ocon 30;

17. Yuki Tsunoda 28;

18. Pierre Gasly 22;

19. Gabriel Bortoleto 19;

20. Franco Colapinto 0.

La classifica del Mondiale costruttori

1. McLaren 786 punti;

2. Mercedes 423;

3. Red Bull 391;

4. Ferrari 371;

5. Williams 117;

6. RB 86;

7. Aston Martin 72;

8. Haas 70;

9. Sauber 64;

10. Alpine 22.

