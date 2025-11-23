Com'è andata la gara oggi, la corsa al titolo
La vittoria di Max Verstappen nel Gp di Las Vegas tiene aperto il Mondiale 2025 di Formula quando mancano 2 gare al termine della stagione. Il pilota olandese della Red Bull rimane in corsa per il titolo alle spalle dei due piloti della McLaren, il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri.
1. Max Verstappen (Red Bull) - 50 giri - 1h21'08''429;
2. Lando Norris (McLaren) + 20''741;
3. George Russell (Mercedes) + 23''546;
4. Oscar Piastri (McLaren) + 27''650;
5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30''488;
6. Charles Leclerc (Ferrari) + 30''678;
7. Carlos Sainz (Williams) + 34''924;
8. Isack Hadjar (RB) + 45''257;
9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 51''134;
10. Lewis Hamilton (Ferrari) + 59''369;
11. Esteban Ocon (Haas) + 1'00''635;
12. Oliver Bearman (Haas) + 1'10''549;
13. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25''308;
14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26''974;
15. Pierre Gasly (Alpine) + 1'31''702;
16. Liam Lawson (RB) + 1 giro;
17. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro;
18. Alexander Albon (Williams) ritiro;
19. Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro;
20. Lance Stroll (Aston Martin) ritiro.
1. Lando Norris 408 punti;
2. Oscar Piastri 378;
3. Max Verstappen 366;
4. George Russell 291;
5. Charles Leclerc 222;
6. Lewis Hamilton 149;
7. Kimi Antonelli 132;
8. Alex Albon 73;
9. Isack Hadjar 47;
10. Nico Hulkenberg 45;
11. Carlos Sainz 44;
12. Oliver Bearman 40;
13. Fernando Alonso 40;
14. Liam Lawson 36;
15. Lance Stroll 32;
16. Esteban Ocon 30;
17. Yuki Tsunoda 28;
18. Pierre Gasly 22;
19. Gabriel Bortoleto 19;
20. Franco Colapinto 0.
1. McLaren 786 punti;
2. Mercedes 423;
3. Red Bull 391;
4. Ferrari 371;
5. Williams 117;
6. RB 86;
7. Aston Martin 72;
8. Haas 70;
9. Sauber 64;
10. Alpine 22.