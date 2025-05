Si corre in Florida il sesto appuntamento del Mondiale 2025

Il Gp di Miami di Formula 1, sesto appuntamento del Mondiale 2025, si corre oggi domenica 4 maggio alle 22 e sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. Max Verstappen parte dalla pole position con la Red Bull, la Ferrari è indietro dopo qualifiche disastrose: Charles Leclerc parte dall'ottava posizione, Lewis Hamilton dalla 12esima.

Il circus chiude il weekend in Florida dopo la Sprint Race vinta da Lando Norris davanti a Oscar Piastri per la doppietta McLaren. La Ferrari ha conquistato il terzo gradino del podio con Hamilton, che ha regalato una gioia al Cavallino dopo l'incidente di Leclerc: il monegasco, sulla pista condizionata dalla pioggia, è finita contro il muro nel giro di formazione.

La griglia di partenza

Prima fila: Verstappen Red Bull - Norris (McLaren)

Seconda fila: Antonelli (Mercedes) - Piastri (McLaren)

Terza fila: Russell (Mercedes) - Sainz (Williams)

Quarta fila: Albon (Williams) - Leclerc (Ferrari)

Quinta fila: Ocon (Haas) - Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila: Hadjar (RB) - Hamilton (Ferrari)

Settima fila: Bortoleto (Sauber) - Doohan (Alpine)

Ottava fila: Lawson (RB) - Hulkenberg (Sauber)

Nona fila: Alonso (Aston Martin) - Gasly (Alpine)

Decima fila: Stroll (Aston Martin) - Bearman (Haas).

La classifica del Mondiale piloti

1. Oscar Piastri 106 punti

2. Lando Norris 97

3. Max Verstappen 87

4. George Russell 78

5. Charles Leclerc 47

6. Kimi Antonelli 40

7. Lewis Hamilton 37

8. Alex Albon 20

9. Esteban Ocon 14

10. Lance Stroll 14.

La gara in tv

Il Gp sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Sarà disponibile la trasmissione in chiaro in differita su TV8.

ore 22.00: Gp in diretta (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ore 23.30: differita Gp (TV8 e tv8.it).