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Gp Montecarlo, festa Antonelli per la pole: "Non vedo l'ora che arrivi la gara"

Il pilota italiano partirà davanti a tutti per la quarta volta in stagione

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
06 giugno 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kimi Antonelli fa festa dopo la straordinaria pole position centrata oggi, sabato 6 giugno, a Montecarlo. "E' stato uno di quei giri... Ho messo tutto insieme nell'ultimo tentativo, sapevo che era buono e speravo valesse la pole" ha detto il pilota bolognese al termine della sessione di qualifiche nel Principato.

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Nel Gran Premio di domani, il pilota della Mercedes scatterà davanti alla concorrenza per la quarta volta in questa stagione da film: "Sono sempre stato vicino al limite, ma mi sono sentito bene. Mi sto godendo il momento e la macchina, non vedo l'ora che arrivi la gara".

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Gp Montecarlo Antonelli Antonelli pole position Kimi Antonelli
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