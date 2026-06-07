circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi Gp Montecarlo: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)

In pole position scatterà la Mercedes di Kimi Antonelli

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
07 giugno 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell): il pilota italiano partirà per la quarta volta dalla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Montecarlo in tv e streaming.

CTA

Gp Montecarlo, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo, con i tempi fatti segnare dai piloti in qualifica:

1 Antonelli – 1:12.051

2 Verstappen – 1:12.094

3 Hamilton – 1:12.279

4 Leclerc – 1:12.351

5 Hadjar – 1:12.434

6 Russell – 1:12.445

7 Piastri – 1:12.624

8 Norris – 1:12.765

9 Gasly – 1:13.226

10 Lawson – 1:13.412

11 Albon – 1:13.787

12 Sainz – 1:13.815

13 Hülkenberg – 1:13.902

14 Colapinto – 1:13.995

15 Lindblad – 1:14.248

16 Bortoleto – s.t.

17 Ocon – 1:14.722

18 Pérez – 1:14.747

19 Bearman – 1:14.814

20 Bottas – 1:15.283

21 Alonso – 1:15.349

22 Stroll – 1:16.061

Gp Montecarlo, orario e dove vederlo

Il Gran Premio di Montecarlo inizierà alle 15 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18:30).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Montecarlo Formula 1 Gp Montecarlo oggi dove vedere Gp Montecarlo
Vedi anche
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza