Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell): il pilota italiano partirà per la quarta volta dalla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Montecarlo in tv e streaming.

Gp Montecarlo, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo, con i tempi fatti segnare dai piloti in qualifica:

1 Antonelli – 1:12.051

2 Verstappen – 1:12.094

3 Hamilton – 1:12.279

4 Leclerc – 1:12.351

5 Hadjar – 1:12.434

6 Russell – 1:12.445

7 Piastri – 1:12.624

8 Norris – 1:12.765

9 Gasly – 1:13.226

10 Lawson – 1:13.412

11 Albon – 1:13.787

12 Sainz – 1:13.815

13 Hülkenberg – 1:13.902

14 Colapinto – 1:13.995

15 Lindblad – 1:14.248

16 Bortoleto – s.t.

17 Ocon – 1:14.722

18 Pérez – 1:14.747

19 Bearman – 1:14.814

20 Bottas – 1:15.283

21 Alonso – 1:15.349

22 Stroll – 1:16.061

Gp Montecarlo, orario e dove vederlo

Il Gran Premio di Montecarlo inizierà alle 15 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18:30).