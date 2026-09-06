Torna in pista la Formula 1, con una delle gare più attese del Mondiale. Oggi, domenica 6 settembre, si corre il Gp di Monza. Si riparte dalla sorprendente pole position al fotofinish di Pierre Gasly, il più veloce delle qualifiche con la sua Alpine. Pronto a dar battaglia fin dai primi giri George Russell, secondo in griglia con la Mercedes. In seconda fila Charles Leclerc, terzo, e Lewis Hamilton, quarto. Settimo il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli, che scatterà però dall'ultima posizione a causa della penalità da scontare per il cambio della quinta power unit stagionale. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia.

Gp Monza, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monza di oggi, domenica 6 settembre:

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di tre posizioni

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes), penalità

21. Liam Lawson (Red Bull), penalità

22. Alexander Albon (Williams), penalità

Gp Monza, orario e dove vederlo

Il Gp di Monza inizierà oggi alle 15 e verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8. Il Gran Premio d'Italia sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it.