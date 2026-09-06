circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi Gp Monza: orario, griglia di partenza e dove vederlo in chiaro

In pole position c'è Gasly, il più veloce delle qualifiche con la sua Alpine. Il leader del Mondiale Antonelli partirà dalla 20esima posizione

Pierre Gasly - IPA
Pierre Gasly - IPA
06 settembre 2026 | 07.40
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Torna in pista la Formula 1, con una delle gare più attese del Mondiale. Oggi, domenica 6 settembre, si corre il Gp di Monza. Si riparte dalla sorprendente pole position al fotofinish di Pierre Gasly, il più veloce delle qualifiche con la sua Alpine. Pronto a dar battaglia fin dai primi giri George Russell, secondo in griglia con la Mercedes. In seconda fila Charles Leclerc, terzo, e Lewis Hamilton, quarto. Settimo il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli, che scatterà però dall'ultima posizione a causa della penalità da scontare per il cambio della quinta power unit stagionale. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia.

Gp Monza, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monza di oggi, domenica 6 settembre:

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di tre posizioni

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes), penalità

21. Liam Lawson (Red Bull), penalità

22. Alexander Albon (Williams), penalità

Gp Monza, orario e dove vederlo

Il Gp di Monza inizierà oggi alle 15 e verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8. Il Gran Premio d'Italia sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Monza Formula 1 Gp Monza oggi dove vedere Gp Monza
Vedi anche
Venezia 83, red carpet da rockstar per gli Oasis al Lido - Video
Monti: "Soddisfatto dell'incontro con Vannacci, mio dovere spiegare rischi nazionalismo" - Video
News to go
Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia
Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video
News to go
Fuga cervelli da Italia, giovani laureati stranieri in arrivo in realtà compensano: i dati
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza