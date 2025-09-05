circle x black
Gp Monza, Norris domina seconda sessione di libere. Secondo tempo per Leclerc

Buoni segnali dalla Ferrari nel venerdì del Gran Premio d'Italia

Lando Norris - Fotogramma/IPA
Lando Norris - Fotogramma/IPA
05 settembre 2025 | 18.20
Redazione Adnkronos
Lando Norris comanda nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monza. Il pilota della McLaren chiude con il miglior tempo (1:19.878) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (1:19.961), secondo anche in mattinata. Terzo un brillante Carlos Sainz su Williams, poi Piastri (McLaren), Hamilton sull'altra Rossa e Verstappen (Red Bull). Male le Mercedes: decimo Russell, diciannovesimo Antonelli (finito subito in ghiaia). Domani la terza sessione di libere alle 12:30, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche.

Gp Monza, ok Ferrari nella prima giornata

Dopo il disastro visto in Olanda ecco dunque un buon venerdì per le Ferrari, che avevano cominciato bene la giornata dominando la prima sessione di prove libere. Nella prima uscita di oggi, il miglior tempo era stato di Lewis Hamilton (1:20.117), davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc (1:20.286). Poi Carlos Sainz (Williams), il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes).

Gp Monza Gp Monza oggi Gp Monza Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton
