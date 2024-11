Russell parte in prima fila con il campione del mondo, poi Norris e Piastri. La Ferrari insegue

Il 4 volte campione del mondo Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Qatar. L'olandese della Red Bull gira in 1'20"520, precedendo gli inglesi George Russell (1'20"575) con la Mercedes e Lando Norris (1'20"772) con la McLaren. Quarto posto per la seconda McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri (1'20"829), che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'20"852) e l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'21"011). Settimo posto per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1'21"041). Domani, domenica 1 dicembre, alle 17 partirà la gara che potrebbe decidere il titolo Costruttori. La McLaren ha 30 punti di vantaggio sulla Rossa.

Male la Ferrari

Pomeriggio non positivo, nel complesso, per la Ferrari. Qualifiche a parte, la doppietta McLaren nella gara sprint ha complicato l'inseguimento della scuderia di Maranello al titolo Costruttori. La doppietta di Piastri e Norris potrebbe rivelarsi fondamentale per la McLaren, che ha guadagnato altri 6 punti sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori.