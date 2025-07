Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo. Il britannico della McLaren ha centrato oggi, domenica 6 luglio, il suo ottavo successo in Formula 1 (il quarto stagionale) grazie alla penalità dell'australiano (che ha dovuto scontare 10 per un’irregolarità dopo una ripartenza all’uscita della safety car) e ora insegue con i suoi 226 punti (contro i 234 del leader). Storico terzo posto per Nico Hulkenberg della Sauber, che agguanta il primo podio al 239esimo Gp della carriera. Quarto Lewis Hamilton sulla Ferrari, solo quattordicesimo Charles Leclerc, protagonista di una gara disastrosa sull'altra Rossa.

Gp Silverstone, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Silverstone di oggi, domenica 6 luglio:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. George Russell (Mercedes)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Rit. Kimi Antonelli (Mercedes)

Rit. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Rit. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)

Gp Silverstone, classifica piloti

Ecco la classifica piloti della Formula 1 dopo il Gp di Silverstone:

1) Oscar Piastri (McLaren) 234

2) Lando Norris (McLaren) 226

3) Max Verstappen (Red Bull) 165

4) George Russell (Mercedes) 148

5) Charles Leclerc (Ferrari) 119

6) Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8) Alexander Albon (Williams) 48

9) Nico Hulkenberg (Stake F1) 37

10) Esteban Ocon (Haas) 23

11) Isaac Hadjar (Racing Bulls) 21

12) Lance Stroll (Aston Martin) 20

13) Pierre Gasly (Alpine) 19

14) Fernando Alonso (Aston Martin) 16

15) Carlos Sainz (Williams) 13

16) Liam Lawson (Red Bull/Racing Bulls) 12

17) Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 10

18) Oliver Bearman (Haas) 6

19) Gabriel Bortoleto (Stake F1) 4

20) Jack Doohan (Alpine) 0

21) Franco Colapinto (Alpine)