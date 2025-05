La MotoGp scalda i motori per il Gran Premio di Silverstone. In attesa della gara di domani, oggi sabato 24 maggio si corre nel Regno Unito per qualifiche e sprint race del settimo appuntamento del Motomondiale. Al venerdì, il migliore è stato lo spagnolo Alex Marquez, riuscito ad agguantare un clamoroso record della pista in 1:57.295. Ecco gli orari degli appuntamenti di oggi e dove vederli.

Gp Silverstone, orario qualifiche e sprint race

Dopo le pre-qualifiche dominate da Alex Marquez, oggi si ripartirà alle 12.50 per le qualifiche, mentre alle 17 ci sarà la sprint race per assegnare i primi punti del weekend.Ecco il programma di giornata del Gran Premio del Regno Unito.

Sabato 24 maggio

Ore 12.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 12.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 16.55: MotoGP - Sprint

Gp Silverstone, dove vederlo

Il Gp di Silverstone, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Su Tv8 verranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche e la sprint race di oggi.