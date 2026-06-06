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MotoGp, Marquez in pole in Ungheria. Seconda fila per gli italiani

Di Giannantonio partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi

Marc Marquez - IPA
Marc Marquez - IPA
06 giugno 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez centra la pole position in Ungheria. Il campione della Ducati vola nelle qualifiche di oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park e domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio. Lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini).

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Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi. Ottavo Jorge Martin, dalla terza fila. La griglia di partenza sarà valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14.

Gp Ungheria, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria:

1 Marc Marquez Ducati (Q2)

2 Pedro Acosta KTM (Q2)

3 Fermin Aldeguer Ducati (Q2)

4 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2)

5 Francesco Bagnaia Ducati (Q2)

6 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2)

7 Raul Fernandez Aprilia (Q2)

8 Jorge Martin Aprilia (Q2)

9 Luca Marini Honda (Q2)

10 Ai Ogura Aprilia (Q2)

11 Diogo Moreira Honda (Q2)

12 Jack Miller Yamaha (Q2)

13 Joan Mir Honda (Q1)

14 Enea Bastianini KTM (Q1)

15 Fabio Quartararo Yamaha (Q1)

16 Iker Lecuona Ducati (Q1)

17 Brad Binder KTM (Q1)

18 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1)

19 Franco Morbidelli Ducati (Q1)

20 Alex Rins Yamaha (Q1)

21 Maverick Viñales KTM (Q1)

22 Cal Crutchlow Honda (Q1)

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Gp Ungheria pole position Gp Ungheria qualifiche Marc Marquez griglia partenza Gp Ungheria
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