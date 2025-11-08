'Gran Galà del Calcio', XIV edizione ad Arezzo tra i premiati da Bastoni a Conte, da De Laurentiis a Ranieri

Si è svolta presso l’Auditorium Aia dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio-Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. Tanti i premiati dai calciatori di Serie A come Carnesecchi, Mandragora, Bastoni, McTominay e Nico Paz, all'ex Retegui, dai tecnici come Conte, Fabregas e Palladino, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Premi alla carriera a Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi.

Donato Alfani ha dichiarato: "Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c'è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L'elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione. Per l'Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l'anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00".

L’appuntamento del 10 novembre vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano, con una cerimonia che celebrerà l’eccellenza sportiva e il valore umano di dirigenti, allenatori, calciatori e giornalisti.