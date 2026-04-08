"Il problema non è trovare soluzioni, ma riconoscere la complessità del sistema". Con queste parole il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, accompagna la relazione preparata per l'audizione alla Camera, poi, cancellata dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale 2026.

La relazione di Gravina

Nel documento, Gravina sottolinea come le criticità del calcio italiano siano "strutturali" e ormai consolidate da anni, con indicatori in costante peggioramento. "Nella stragrande maggioranza dei casi – afferma – l'impossibilità di intervenire efficacemente, dovuta a fattori interni ed esterni, ha preso il sopravvento". L'ex presidente della Figc evidenzia, inoltre, come il confronto istituzionale, inizialmente condiviso in Parlamento, sia stato, poi, cancellato a seguito delle sue dimissioni, nonostante la disponibilità a proseguire il dibattito. “La Serie A italiana continua a essere uno dei campionati più 'vecchi' d’Europa con un'età media dei calciatori schierati in campo di 27 anni, l'ottavo torneo più anziano in Europa, peggio di Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Portogallo, Norvegia, Belgio, etc." sottolinea.

Gravina resterà comunque in carica per l’ordinaria amministrazione fino al 22 giugno, data fissata per l’assemblea elettiva, e invita a una riflessione profonda su un sistema che definisce in difficoltà strutturale da tempo.