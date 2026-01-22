Continua il botta e risposta tra Valentino Rossi e il papà Graziano. Il padre dell'ex fuoriclasse della MotoGp ha rilasciato un'intervista al programma Dentro la notizia, in ondasu Canale 5, tornando sulla storia familiare che ha fatto discutere negli ultimi giorni: "Quando io e Ambra (la compagna, ndr) abbiamo detto che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, sospetto. Hanno pensato che, se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedono più".

Ma cos'è successo? In breve, Valentino Rossi ha denunciato l'attuale compagna del padre per aver portato via centinaia di migliaia di euro dal conto corrente di Graziano. L'accusa? Circonvenzione di incapace.

Valentino Rossi, 'battaglia' giudiziaria con papà Graziano

Nel 2024, il campione italiano si era fatto nominare amministratore di sostegno di Graziano, dopo che una perizia lo aveva descritto “fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso”. Poco meno di un anno fa, Graziano aveva chiesto a Valentino di revocare l’amministrazione di sostegno: Valentino aveva rifiutato. (QUI L'ARTICOLO)

Quindi ecco la causa civile di Graziano, per ottenere la revoca dell’incarico, con richiesta accolta dal giudice del Tribunale di Pesaro, per cui Graziano ha “piena capacità di intendere e di volere”. Valentino non ha fatto ricorso, ma ha accusato la compagna del padre per i citati movimenti strani notati sui conti.

Graziano Rossi: "Valentino punta ai miei soldi"

Nell'intervista a Dentro la notizia, Graziano è tornato sul momento in cui Valentino ha chiesto di farsi nominare amministratore di sostegno: "L’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido ho firmato. Quando ho capito che cosa significasse la misura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai cui lui deve un po' di soldi. E lui, i soldi dalle tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".