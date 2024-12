Pep Guardiola sta vivendo il momento più difficile della sua carriera da allenatore. Il suo Manchester City ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove partite in tutte le competizioni e questa sera si prepara ad affrontare la Juventus nella sesta giornata di Champions League. Il tecnico catalano, che ha da poco rinnovato con i Citizens, ha parlato anche della possibilità di allenare un altro club lontano da Manchester: "Non avrei le energie: il pensiero di iniziare da qualche altra parte, tutto il processo di formazione, no, no, no. Magari una nazionale, ma sarebbe diverso".

"Non allenerò un'altra squadra. Non sto parlando del futuro a lungo termine, dico che non lascerò il Manchester City per andare in un altro Paese e fare quello che faccio adesso", ha continuato Guardiola, "se potessi, lascerei tutto e andrei a giocare a golf. Ma arriverà un momento in cui sentirò che è abbastanza e smetterò definitivamente".