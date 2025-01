Inizia l'era Hamilton in Ferrari. Oggi, mercoledì 22 gennaio, Lewis è si è messo per la prima volta al volante di una rossa di F1 sul circuito di Fiorano. Il pilota britannico, pluri-campione del mondo, ha dato così ufficialmente il via alla sua nuova avventura con il team di Maranello. E sui social cresce l'entusiasmo dei tifosi, che commentano entusiasti i primi giri di Lewis.

Hamilton in Ferrari, il primo video

Per emozionare i tifosi della Ferrari sono bastate poche parole di Hamilton: “Prima volta in rosso”, questo il commento sui social del sette volte iridato in F1 alla foto che lo ritrae con la divisa della scuderia di Maranello. Poi, l'ex campione del mondo ha mostrato sempre via social come sarà il casco adottato per il 2025: giallo con il numero 44.

Lewis Hamilton's first lap at the Fiorano circuit pic.twitter.com/0VWfQySwU6 — Autosport (@autosport) January 22, 2025

I primi giorni di Hamilton in Ferrari

Hamilton ha lasciato la Mercedes, dove ha vinto sei dei suoi sette titoli mondiali, per unirsi alla Ferrari da questa stagione e la sua prima settimana di lavoro ha incluso incontri con i responsabili del team, presentazioni ai dipendenti, visite agli edifici della fabbrica e altro ancora. Inoltre, in Ferrari Hamilton si riunirà alla sua ex fisioterapista Angela Cullen. Avevano collaborato prima del 2016, ma si erano lasciati nel 2023. Secondo quanto riportato, Cullen si è unita alla società Project 44 di Hamilton, creata dal pilota per assisterlo nella sua nuova era in Ferrari e in altri interessi commerciali, come fisioterapista della squadra.