circle x black
Hellas Verona-Napoli, gol Akpa Akpro da annullare? Cos'è successo al Bentegodi

Episodio arbitrale nella 27esima giornata di Serie A

Le proteste del Napoli - Ipa/Fotogramma
28 febbraio 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Hellas Verona-Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, gli scaligeri ospitano gli azzurri nella 27esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Al momento del pareggio del Verona firmato da Akpa Akpro infatti, a metà del secondo tempo, si sono alzate le proteste dei giocatori e della panchina partenopea, con Antonio Conte ammonito nei minuti successivi. Ma cos'è successo al Bentegodi?

Succede tutto al 64'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'ex centrocampista della Lazio si avventa su una palla vagante in area e calcia di prima con il destro, trovando la deviazione decisiva di Hojlund e battendo Meret per l'1-1 scaligero. Immediate però le proteste napoletane per due situazioni: la prima è stata l'assegnazione stessa del corner, con il Napoli che lamentava un fallo precedente all'uscita del pallone, e la seconda invece riguardava l'azione del gol.

Sulla conclusione di Akpa Akpro c'è Frese in fuorigioco. Sebbene la sua posizione non impatti su Meret, rimasto immobile al centro della porta sulla conclusione dell'ivoriano, potrebbe aver impattato proprio sull'intervento dell'attaccante danese. Dopo un rapido check del Var però l'arbitro Colombo convalida la rete, mentre per la situazione precedente all'assegnazione del calcio d'angolo il Var non poteva intervenire anche in caso di palese irregolarità.

