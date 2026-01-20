circle x black
Hugo Gaston, chi è il primo avversario di Sinner agli Australian Open

Il tennista francese affronterà l'azzurro al primo turno

Hugo Gaston - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 06.35
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner esordisce agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 20 gennaio, il francese Hugo Gaston, numero 93 del mondo, nel primo turno dello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025.

I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set.Ma chi è quindi l'avversario di giornata, Hugo Gaston?

Chi è Hugo Gaston

Hugo Gaston è un tennista francese di 25 anni, che ha cominciato a giocare fin da bambino spinto dal padre. Ha nella terra la sua superificie preferita. Come spesso capita in questi casi, il suo idolo è Rafa Nadal, e non è un caso che il miglior risultato in uno Slam sia arrivato proprio al Roland Garros, dove ha raggiunto gli ottavi di finale al debutto nel 2020 dopo aver ricevuto una wild card, eliminando Stan Wawrinka all'esordio e venendo battuto da Dominic Thiem.

Negli anni successivi non è riuscito a dare continuità ai proprio risultati, nonostante non sia mai uscito dalla top 100. Il suo best ranking rimane la 58esima posizione raggiunta nel 2022. Buona tecnica, Gaston è un giocatore estroso, non molto alto (1,73), ma che sa togliere il ritmo agli avversari esibendosi spesso in quello che è il suo colpo migliore, la smorzata.

